وقال قائد الشرطة الإيرانية، حسن رحيمي، إنه تم "التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ الإسلامية، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفا".

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الحملة نفذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار الموقع الإلكتروني لقناة "إيران إنترناشيونال" بالعربية، إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وإيجاد حالة من اللهو، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل".

والسبت، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، الإيرانيين، إلى الإبلاغ عن أي "تصرف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية.

وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا "الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي".

وقال المشرف لوقع "ميزان أونلاين" إن "الناس يريدون الإبلاغ عمن يخرقون القواعد، لكنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك... لقد قررنا تسريع التعامل مع الأفعال المنافية للآداب العامة".

وقال إنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن حالات مثل "کشف الحجاب في السيارة، أو الرقص المختلط" أو "نشر محتوى غير أخلاقي على إنستغرام".