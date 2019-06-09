وأظهر استطلاع للرأي أجرته دي موين ريجيستر وسي.إن.إن وميديا كوم أيوا أن 24 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية أيوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم.

وتدشن أيوا سباق الترشيحات الرئاسية في فبراير المقبل.

ويفضل 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأميركي، بيرني ساندرز، في حين حصلت السناتور الأميركية وارن على 15 في المئة وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية إنديانا على 14 بالمئة، ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 يونيو.

وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل الماضي.

وحل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.

يذكر أن الاستطلاع الأخير تم إجراءه في الفترة من الثاني إلى الخامس من يونيو بهامش خطأ نسبته 4 نقاط مئوية.