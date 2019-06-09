وعرض التلفزيون الفرنسي صورا لعدد قليل من المتظاهرين يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات في ضاحية درانسي قرب شمال باريس بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين في مدينة مونبلييه بجنوب البلاد. وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن 10300 شخص تظاهروا في أنحاء البلاد مقارنة بنحو 9500 شخص السبت الماضي.

لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات في نوفمبر وديسمبر حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع أيام السبت في احتجاجات أسفرت في كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق في باريس.

واندلعت الاحتجاجات بعد غضب عام ضد رفع ضرائب الوقود.