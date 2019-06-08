وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرّراً فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضدّ المكسيك، تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمى".

وأشار ترامب إلى أنّ "المكسيك وافقت بدورها على اتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين" عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة.

وتزامنت تصريحات ترامب، مع تأكيدات الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رغبته في تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأميركية، وفي البقاء على علاقة جيدة مع نظيره الأميركي.

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد يوم الخميس، إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أميركا الوسطى التي أثارت غضب ترامب.

وأضاف إيبرارد للصحفيين "أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك".

ويضع الخلاف بشأن الهجرة مهمة شاقة على عاتق قوات الأمن المكسيكية التي تواجه صعوبات بالفعل في مكافحة ارتفاع قياسي في أعمال العنف والقتل التي ترتكبها العصابات الإجرامية.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول.

كانت خطة ترامب تقضي بفرض رسوم جمركية نسبتها خمسة بالمئة على البضائع المكسيكية اعتبارا من العاشر من يونيو على أن تزيد شهريا لتصل إلى 25 بالمئة بحلول الأول من أكتوبر.