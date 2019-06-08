وبدا أسانج في الفيديو، وهو يتحدث مع السجناء داخل السجن، فيما ناقشهم مازحا حول شكل زنزانته، ورغبته في طلائها، وكأنه تقبل حياته الجديدة داخل السجن.

وأظهر مقطع الفيديو المسرب، الزنزانة التي بدت بحالة فوضوية، وبها كتب وأوراق منتشرة على الأرض، بينما بدا أسانج نحيلا شاحب اللون، في اللقطات الأولى له بعد اعتقاله في أبريل الماضي.

وفي 11 أبريل، اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج، بعد طرده من سفارة الإكوادور، التي كان لاجئا لديها منذ عام 2012.

ويقضي مؤسس موقع "ويكيليكس" حاليا عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012، إذ لم يمثل أمام المحكمة.

كما يواجه أسانج أمر تسليم من جانب الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لاختراق كمبيوتر وزارة الدفاع "البنتاغون".