وكالات - أبوظبي ذكرت وكالات أنباء روسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أميركية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها.