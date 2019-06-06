وأضاف ترامب "إلى كل أصدقائنا وحلفائنا، نقول إن تحالفنا الغالي نسج في أوج المعركة، وخاض اختبارات الحرب، وأثبت قدراته في نعمة السلام. إن الرابط بيننا لا يمكن فسخه".

وكان ترامب يتحدث أمام مقبرة أميركية في كولفيل-سور-مير على شاطئ أطلق عليه اسم "أوماها" خلال الحرب وعمليات الإنزال التي شملت 150 ألف عنصر من قوات الحلفاء في أكبر عملية لتحرير القسم الأكبر من غرب أوروبا.

وتابع ترامب "هؤلاء الذين حاربوا هنا حققوا مستقبلا لأمتنا، كسبوا استمرارية حضارتنا، وأظهروا أمامنا الطريق، لكي نحب، وندافع عن طريقة عيشنا لعدة قرون مقبلة".

وخلص إلى القول: "فليبارك الله قدامى محاربينا، وحلفائنا وأبطال يوم الإنزال، وليبارك الله أميركا".

وسبق أن تسبب ترامب في أكبر أزمة في العلاقات بين أميركا وأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما انتقد حلف شمال الأطلسي، والقادة الأوروبيين علنا، ومن بينهم مضيفه، الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.