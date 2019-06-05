وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "الرئيس الأميركي قال في الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية في ظل زعمائها الحاليين. هذا يعني أنهم لا يسعون لتغيير النظام. لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني".

ومضى يقول متحدثا في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة الخميني، المرشد السابق لإيران، "أميركا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية".

وجاءت تصريحات خامنئي بالتزامن مع أخرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ووقف تمويلها للإرهاب.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الورزاء البريطانية تيريزا ماي إن "انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم"، مشيرا إلى أن بلاده عازمة مع بريطانية على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب.

وفي المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني.

وأوضحت ماي أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.