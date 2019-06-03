وكانت السلطات السويدية قد أعلنت إعادة فتح قضية الاغتصاب ضد مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في مايو الماضي، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الفريق القضائي للمرأة التي اتهمته باغتصابها في سنة 2010.

ولكن قرار المحكمة السويدية الاثنين جاء بالرفض في طلب اعتقال أسانج بتهمة الاغتصاب.



في 11 أبريل، اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج، الذي طرد الشهر الماضي من سفارة الإكوادور، التي كان لاجئا لديها منذ عام 2012، ويقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012، حيث لم يمثل أمام المحكمة.

كما يواجه أسانج أمر تسليم من جانب الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاختراق كمبيوتر البنتاغون.



