وقال ستولتنبرغ عقب لقائه مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زايف: "مستعدون لاستقبالكم".

ووقع أعضاء حلف الأطلسي، في فبراير الماضي، اتفاقا يسمح بأن تكون الجمهورية اليوغوسلافية السابقة العضو رقم 30 في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وجاءت الموافقة على ضم البلد الأوروبي بعدما أنهى اتفاق مع اليونان خلافا طويل الأمد بشأن اسم "مقدونيا"، وتستغرق عملية التصديق عادة عاما كاملا.

ويعود الخلاف في التسمية بين مقدونيا واليونان، إلى وجود إقليم في اليونان يحمل اسم مقدونيا، الذي ولد فيه الإسكندر المقدوني، وهو أحد ملوك مقدونيا الإغريق.

وأضاف ستولتنبرغ: "من الضروري الإشادة بمقدونيا الشمالية للإصلاحات التي نفذتها".

وتنوي مقدونيا رفع معدل إنفاقها الدفاعي من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى اثنين في المئة بحلول عام 2024.

من جانبها، تقول روسيا إن ضم دول البلقان إلى حلف الأطلسي "يقوض الأمن في المنطقة".

وفي الأسبوع الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية، رسميا، بضرورة أن تبدأ مقدونيا الشمالية مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.