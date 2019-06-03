وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "لم أقل أبدا أن ميغان ماركل كريهة. إنها فعلة وسائل الإعلام المزيف وتم فضحهم ببساطة فهل ستعتذر سي إن إن ونيويورك تايمز وغيرهما.. أشك في ذلك".

والسبت، نشرت صحيفة ذي صن تسجيلا لمقابلة أجراها المحرر السياسي في الصحيفة توم نيوتن دون مع الرئيس الأميركي، قبل زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة، على موقعها على الإنترنت لتأكيد صحة المقابلة وما قاله ترامب.

وخلال المقابلة سُئل دونالد ترامب عن دوقة ساسكس والممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، خصوصا وأنها وصفته قبيل انتخابات 2016 بأنه "مثير للانقسام"، حيث قالت إنها ستصوت لصالح هيلاري كلينتون ليس لأنها امرأة، "لكن بالتأكيد لأن ترامب جعل من السهل علي عدم اختياره".

وردا على هذا السؤال، قال ترامب إنه لم يكن على دراية بهذا التصريح، وأضاف قائلا "لم أكن أعرف ذلك. ماذا أستطيع قوله؟ لم أكن أعرف أنها ’كريهة‘".

وبعد نفي ترامب، سارع المعلقون والكتاب الصحفيون إلى نشر نفي ترامب مرفقا مع التسجيل الصوتي لما ذكره بحق ميغان.