وأوضحت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" واسعة الانتشار في اليابان أن آبي سيجري محادثات في طهران مع مرشد النظام، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

ومن المقرر أن يصل آبي إلى إيران في زيارة دولة بين 12-14 يونيو الجاري، وسيلتقي خلالها الزعيمين الإيرانيين، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زار اليابان، الأسبوع الماضي، وقال إنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، فيما بدا أنه ضوء أخضر لليابانيين كي يتحركوا كوسطاء مع الإيرانيين، بحسب الصحيفة.

وقبل زيارة ترامب، كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد زار طوكيو، منتصف مايو الماضي، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن ظريف بحث حينها "الإجراءات الأمیركية والتوتر الذي أثارته".

وأضافت الوكالة أن "الزيارة تمت بناءً على طلب من نظير طريف"، وزير الخارجية الياباني، تارو كونو.

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة، لمواجهات تهديدات إيرانية.

وفي مايو 2018، أعلن ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، بعدما قال إن طهران لم تكف عن سلوكها العدائي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من استفادتها من تخفيف العقوبات الاقتصادية.