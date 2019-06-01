ووقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الصحة المحلية لوكالة إنترفاكس أن "كل المصابين، وهم نحو 19 مصاباً، يتلقون المساعدة الطبية".

وأضافت "ونحن نتحدث هنا عن جروح بشظايا، طفيفة أو متوسطة الخطورة".

وقال ممثل في خدمة الطوارئ المحلية، في وقت سابق، إن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان في قرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

وقال متحدثون باسم مصنع "كريستال" إن 5 أشخاص كانوا يعملون في المكان عند وقوع التفجير وتم إجلاؤهم بأمان.

وأكد فريق الإطفاء المحلي لوكالات أن ليس لديه معلومات عن وجود أشخاص آخرين داخل مصنع المتفجرات.

وأوضح من جهته متحدث باسم الوزارة المحلية للطوارئ لوكالات "وقع انفجار لأسباب تقنية في إحدى الورشات، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع".