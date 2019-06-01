وقالت بيلوسي: "مرة جديدة أثار الرئيس فوضى على الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك "بدلا من أن يقدم حلولا للعمال والمستهلكين الأميركيين".

وأطلقت الإدارة الأميركية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن ترامب أثار بلبلة عبر فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، اعتبارا من 10 يونيو، بسبب قضية الهجرة غير الشرعية.

لكن ترامب قلل من احتمال المصادقة بسرعة على الاتفاق، بعدما أعلن، مساء الخميس "فرض رسوم جمركية، نسبتها 5 في المئة، على كل البضائع القادمة من المكسيك، اعتبارا من 10 يونيو" طالما استمر تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.



وفي تغريدة، أشار الرئيس الجمهوري إلى أن "الرسوم الجمركية سترتفع تدريجيا طالما أن مشكلة الهجرة لم تحل".