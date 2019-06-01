وقال شاناهان في مؤتمر أمني آسيوي في سنغافورة" هواوي قريبة جدا من الحكومة".

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بالتجسس وخرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران وسرقة الملكية الفكرية. وتشكك هواوي في كل الاتهامات الموجهة ضدها.

ودعت الولايات المتحدة الصين إلى "التوقف عن تقويض سيادة الدول الأخرى"، معلنة عن استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على تفوقها العسكري في منطقة المحيط الهادي والهندي.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في سنغافورة: "الصين يمكنها ويجب عليها أن تقيم علاقات تعاون مع بقية دول المنطقة".

وأضاف "لكن السلوك الذي يقوض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقف".

وشدد شاناهان في كلمة أمام منتدى "حوار شانغريلا" الأمني على أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراعات".

وتباحث وزير الدفاع الاميركي بالوكالة ووزير الدفاع الصيني وي فنغ لنحو 20 دقيقة في سبل تعميق العلاقات العسكرية بين الدولتين على هامش "حوار شانغريلا" السنوي الذي شارك فيه الوزير الصيني للمرة الأولى منذ 2011.