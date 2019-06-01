قال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

وأضاف سيرفيرا إن المهاجم موظف ببلدية المدينة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه "ساخط". ولم يعرف على الفور ما إذا كان المسلح قتل نفسه أم أنه لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقال سيرفيرا إن الحادث وقع بعد الساعة الرابعة مساء في مجمع مركز البلدية.

وتعد فرجينيا بيتش الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي أكثر مدن الولاية سكانا.

وقال بوبي داير رئيس بلدية المدينة في مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة" هذا أسوأ يوم في تاريخ فرجينيا بيتش .

"الأشخاص الذين سقطوا (في الحادث) أصدقاؤنا وزملاؤنا في العمل وجيراننا وزملاؤنا".