وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل 6 على الأقل.

وذكر متحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أميركية وأصيب 4 جنود بجروح بسيطة، لكنه لم يخض في التفاصيل.

لكن وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالي للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

وقال متحدث أمني أفغاني طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين في الانفجار.