وطلب مسؤول أميركي، في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة "ألا تكون السفينة يو إس إس جون ماكين ظاهرة" خلال الزيارة الرئاسية.

وكان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأميركية البحرية، حيث ألقى ترامب، الثلاثاء، خطابا على متن سفينة أخرى.

لذلك تم حجب اسم ماكين، وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر قريبة.

وتعليقا على ذلك، رد الرئيس الأميركي، في تغريدة، مساء الأربعاء، قائلا: "لم أبلغ بأي شيء متعلق بسفينة سلاح البحرية (يو إس إس جون إس ماكين) خلال زيارتي الأخيرة إلى اليابان".

وفي المقابل قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان "لم يبلغ بأمر نقل السفينة (يو إس إس جون ماكين)، ولا بالأسباب التي تقف وراء هذا الطلب".

ولم يخف ترامب وماكين مشاعر الكره المتبادل بينهما. وسخر الرئيس الأميركي الذي أعفي من الخدمة العسكرية، من وصف السناتور الجمهوري السابق في 2015 بالبطل في حرب فيتنام، حيث أسر، وتعرض للتعذيب.

وكان ماكين الذي حظي باحترام كبير في السياسة الأميركية، سحب دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 بسبب تصريحات تنم عن تمييز بين الجنسين خلال الحملة.

وتوفي ماكين، في 25 أغسطس 2018، عن 81 عاما، بعد إصابته بسرطان في الدماغ. وقد طلب قبل وفاته ألا يحضر الرئيس الحالي جنازته.

وهاجم ترامب مرارا الطيار الحربي السابق. وقال في مارس: "لم أكن يوما من المعجبين بجون ماكين، ولن أكون يوما كذلك".

وصرحت ميغان ماكين ابنة السناتور الراحل، الأربعاء، أن "ترامب طفل سيشعر دائما أنه مهدد بعمق بحياة والدي الرائعة".

وأضافت "ينتقدونني لأنني أتحدث كثيرا عن أبي، لكن بعد 9 أشهر على وفاته لا يتركه ترامب يرقد بسلام. لذلك من واجبي الدفاع عنه. هذا يجعل حزني لا يحتمل".