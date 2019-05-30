وقالت السناتورة عن كاليفورنيا كمالا هاريس، في تغريدة، إن "الذي فعله روبرت مولر في الأساس هو إحالة إجراءات عزل" إلى الكونغرس.

وأضافت "على الكونغرس الآن أن يحاسب هذا الرئيس"، مؤكدة "علينا أن نبدأ إجراءات عزل (..) إنه واجبنا الدستوري".

وحدد مولر، في تقريره بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، 10 حالات على الأقل، قال إن ترامب عرقل فيها عمل القضاء.

لكن مولر، وفي أول تصريحات علنية، الأربعاء، منذ نشر التقرير، قال إن سياسة وزارة العدل تمنعه من اتهام رئيس يمارس مهامه بجريمة.

وبحسب الدستور، للكونغرس أن يتخذ أي خطوة أخرى، وفقا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقالت السناتورة عن ماساتشوستس، إليزابيث وارن، إن "تصريحات مولر تظهر بوضوح أن الذين قرأوا تقريره يعرفون: إنها إحالة إجراءات عزل، وللكونغرس حق التصرف".

من جهته، صرح السناتور عن نيوجيرسي كوري بوكر، وهو أيضا مرشح للانتخابات، أن "تصريحات مولر تظهر بوضوح أن لدى الكونغرس واجبا قانونيا وأخلاقيا لبدء إجراءات عزل فورا".

وقال رئيس بلدية سان أنطونيو السابق، الديمقراطي جوليان كاسترو، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات عام 2020 أيضا، إن مولر "أوضح صباح اليوم (الأربعاء) أن تحقيقاته الآن بتصرف الكونغرس".

وأضاف "لا أحد فوق القانون، على الكونغرس أن يبدأ تحقيقات بشأن إطلاق إجراءات عزل".

وقال عضو الكونغرس السابق عن تكساس بيتو أوروك: "يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة وعدالة". وأضاف أن "السبيل الوحيد لضمان ذلك هو بدء إجراءات عزل".

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، من جهتها، لم تبد استعجالا لبدء مثل تلك الإجراءات بحق الرئيس الجمهوري.

وقالت رئيسة المجلس الذي تجري فيه إجراءات عزل الرؤساء، في بيان: "أشكر المحقق الخاص مولر على العمل الذي قام به هو وفريقه في توفير ملف لتحرك مستقبلي في كل من الكونغرس والمحاكم فيما يتعلق بضلوع إدارة ترامب في تدخل روسي وعرقلة التحقيق".

وأضافت أن "الكونغرس يعتبر مسؤوليته الدستورية في التحقيق ومساءلة الرئيس بشأن استغلاله للسلطة، مقدسة".

وتابعت بيلوسي أن "الكونغرس سيواصل التحقيق، وسن القوانين، لحماية انتخاباتنا، وضمان ديمقراطيتنا"، مؤكدة أنه "يجب أن يعرف الشعب الأميركي الحقيقة".

وردا على سؤول بشأن إجراءات عزل، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الديمقراطي عن نيويورك جيري نادلر: "جميع الخيارات مطروحة، ولا يجب استبعاد شيء".