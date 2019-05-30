وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أوتيغوس للصحافيين: "نرحب بخبر الإفراج عن سركان غولغي اليوم".

وأضافت: "سنواصل متابعة حالة غولغي عن كثب وكذلك حالات موظفينا" في تركيا، داعية أنقرة الى السماح للباحث "بالعودة إلى بلاده في أسرع وقت".

وسجن سركان غولغي في يوليو 2016 خلال زيارة بلده الأم تزامنا مع إطلاق الرئيس رجب طيب أردوغان حملة ضد المشتبه بتأييدهم للداعية فتح الله غولن، الذي اتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه في الشهر نفسه.

وحكم على غولغي في فبراير 2018 بالسجن 7 أعوام ونصف، بعد إدانته بالانتماء إلى الشبكات التابعة لغولن، رغم احتجاجات الولايات المتحدة.

وكانت محكمة تركية قد أفرجت في أكتوبر 2018 عن أميركي آخر هو القس آندرو برانسون، بعدما أثار اعتقاله ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن.