وأضاف: "وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجوما كان وشيكا على مواطنينا في العراق، لكن التهديد لا يزال قائما".

وأشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى أن بلاده لم تلحظ تغييرا في السلوك الإيراني، وأن النظام الإيراني لايزال يمثل تهديدا كبيرا.

وأكد شانهان أن الولايات المتحدة "قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز"، واستدرك قائلا: "لا أعتقد أن أحدا يريد حربا مع إيران".

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، إلى جانب عزمها إرسال 1500 جندي إلى المنطقة، وذلك ردا على تهديدات إيرانية.

كما قامت الإدارة الأميركية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.