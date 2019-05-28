وتوقفت معظم الحافلات والقطارات وعربات الترام والعبارات في هولندا الثلاثاء، حيث نظمت نقابات إضراباً ليوم واحد في إطار حملة ضد رفع سن التقاعد.

وقالت مادلون فان دير هوف، المتحدثة باسم مطار سخيبول، إنه تم إلغاء حوالي 80 رحلة.

وقدمت شركة النقل الوطنية "كيه إل إم" للركاب خيار تغيير حجوزاتهم مجانا لتجنب الإضراب.

وتعمل أربع قطارات فقط في الساعة بين المطار وأمستردام بعد أن كان عددها 25.

وذكر المطار على موقعه الإلكتروني "لا تسافر إلى سخيبول إلا للضرورة القصوى".

وفتحت سلطات أمستردام نفقا كبيرا أسفل ممر "آي جيه" المائي للدراجات حتى يتمكن المواطنون من الذهاب للعمل.