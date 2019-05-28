ووفق ما ذكر بيان "الكنيست"، فإنه بعد القراءة الأولى تم التصويت على قانون كان قد تقدم به رئيس لجنة الكنيست البرلمانية، النائب مخلوف ميكي زوهر من حزب الليكود.

وتابع "ينص القانون على فض الكنيست الحالي، الذي انتخب في التاسع من أبريل الماضي، والتوجه لانتخابات جديدة".

وستتم المصادقة بشكل رسمي على هذا القانون بعد إجراء القراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست، وبتأييد غالبية أعضاء الكنيست، أي 61 عضوا على الأقل.

واعتبر مخلوف ميكي زوهر أن كل من يصوت ضد هذا القانون "سيدعم إقامة حكومة يسارية برئاسة بيني غانتس"، مضيفا "وبألم شديد أطلب منكم دعم قانون فض الكنيست".

وستشكل إعادة إجراء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق بشأن الإصابة بشلل سياسي مكلف وطويل.

يشار إلى أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل وصلت، الاثنين، إلى طريق مسدود بعد مواجهة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والزعيم اليميني أفيغدور ليبرمان.

وتنتهي المهلة الممنوحة لنتانياهو لتشكيل الحكومة الائتلافية، مساء الأربعاء.

وحصل نتانياهو في انتخابات التاسع من أبريل وحزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون على 65 مقعدا في البرلمان، الأمر الذي مكن نتانياهو من البقاء في منصبه لولاية خامسة.