وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن السياسات الأميركية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترا إقليميا.

وقال ظريف "خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لانسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها. إن الإرهاب الاقتصادي (الأميركي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا بالمنطقة".

وخامنئي هو صاحب أعلى سلطة في إيران، وله القول الفصل في كل شؤون الدولة، لكنه يعد الأب الروحي للبرنامج النووي المثير للجدل وهو الشخص الأكثر تشددا بشأنه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي، وعاود فرض العقوبات على طهران، قائلا إن الاتفاق لم يتطرق لبرنامجها الصاروخي، ولـ "تأثيرها الخبيث" في المنطقة.

وقبل أسبوعين، أخطرت إيران الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، بأنها ستتخلى عن بعض التزاماتها، بموجب الاتفاق، بعد عام من انسحاب أميركا الأحادي من الاتفاق.

وتقول وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنهت برنامجا سريا لتطوير رؤوس نووية محمولة على صواريخ في عام 2003.