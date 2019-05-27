وقال فاراج الاثنين إن الحزب الجديد "سوف يذهل الجميع" في الانتخابات العامة البريطانية القادمة في حال لم تغادر البلاد الاتحاد الأوروبي.

بدأ حزب فاراج بعد فشل بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في مارس ، وفاز بـ 28 من أصل 73 مقعدًا في انتخابات الاتحاد الأوروبي ونحو من ثلث الأصوات في النتائج التي أعلن عنها في وقت مبكر من يوم الاثنين. ويتوقع إعلان المزيد من النتائج في وقت لاحق اليوم.

وقال فاراج "لم نتواجد هنا فقط لمغادرة الاتحاد الأوروبي ولكن لمحاولة إحداث تغيير جذري لشكل السياسة البريطانية ولحاقها بركب القرن الحادي والعشرين وتشكيل برلمان يعكس البلاد بشكل أفضل".

القوة التي أظهرها حزب بريكست والأداء القوي للديمقراطيين الليبراليين والخضر كان لها أثرها في النتائج السيئة للغاية التي مني بها حزبا المحافظين والعمال.