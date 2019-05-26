وقام مقاتلون في تنظيم داعش في غرب إفريقيا، بإطلاق النار على قافلة مدنية يتولى عسكريون حمايتها في إقليم دامبوا، بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وقال ضابط لم يجر الكشف عن هويته "خسرنا خمسة عناصر في الكمين وأصيب اثنان آخران ولا يزال آخرون مفقودين"، مشيرا إلى أن "الارهابيين استولوا على آليتين عسكريتين".

وتزايدت الهجمات في هذه المنطقة خلال الأسابيع الاخيرة، علما بأنها تبعد 130 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وفي أبريل الماضي، شن المتشددون هجوما على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان ثلاثين جنديا.

ويوم الاثنين، هاجم المتشددون قاعدة غوبيو التي تبعد 80 كلم من مايدوغوري وخلف الهجوم ثلاثة قتلى.