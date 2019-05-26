ونقلت وكالة الأنباء الكردية "إيه إن أف" عن دينيز كايا قوله في بيان "بعد الدعوة (...) سننهي إضرابنا عن الطعام". وطالب أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني المحظور، السجناء الأكراد في تركيا الأحد بإنهاء إضرابهم عن الطعام.

ورفعت الحكومة التركية الحظر المفروض على زيارات المحامين إلى سجن موجود بإحدى الجزر حيث يقضي أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة.

وشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الإضراب عن الطعام في حوالي 90 سجنا.

وفي رسالة نشرها محاموه بعد زيارتهم له للمرة الثانية هذا الشهر، شكر أوجلان المضربين عن الطعام على دعمهم وقال إنه يتوقع منهم إنهاء الاحتجاج.

واعتقل أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني عام 1999.

وعادة ما يرفض المضربون عن الطعام في تركيا تناول الطعام، لكنهم يتناولون الفيتامينات ومحاليل الملح والسكر التي تبقيهم على قيد الحياة.