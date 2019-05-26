وقال المسؤول المحلي في خفر السواحل هيروميتسو كاواغوشي، إن السفينتين "سينشومارو" و"سيموهامارو"، اللتين ترفعان العلم الياباني، اصطدمتا ليلا في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة شيبا في شرق اليابان.

وعلى الفور، نشر خفر السواحل 5 زوارق دورية ومروحية ووحدة خاصة للبحث والإنقاذ.

وأوضح كاواغوشي أن سفينة "سينشومارو" غرفت، وأن سفينة تابعة لخفر السواحل نجحت في إنقاذ قبطانها، بينما لم يعثر على باقي طاقمها المؤلف من أربعة بحارة، واعتبروا في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن طاقم السفينة "سيموهامارو"، المؤلف من 4 أفراد، بصحة جيدة.

وقال كاواغوشي أن الضباب الكثيف كان يغطي المنطقة عندما وقع الحادث، مشيرا إلى أنه لوحظ وجود تسرب نفطي في موقع الحادث.

وكان خفر السواحل الياباني كلف أيضا وحدة خاصة أخرى لاحتواء بقعة النفط.

الجدير بالذكر أنه لم يعرف مدى الأضرار التي لحقت بالسفينة "سيموهامارو" على الفور.

وكانت سفينة سينشومارو تنقل نحو 1600 طن من الفولاذ من مدينة كاشيما إلى أوساكا، التي تعد أحد أكبر المراكز التجارية اليابانية.