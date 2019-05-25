وأدى رامابوزا اليمن في حفل حضره 36 ألف شخص من نخبة الطبقة السياسية في البلاد، ورؤساء دول وحكومات أجنبية، في ملعب الروكبي في العاصمة بريتوريا.

وأعاد النواب انتخاب رامابوزا البالغ من العمر 66 عاما، الأربعاء، بعد انتصار حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي"، في الانتخابات التشريعية في الثامن من مايو.

ونجح حزب المؤتمر الذي يحكم منذ عام 1994، بتجديد أكثريته المطلقة في الجمعية الوطنية، لكنه حقق أسوأ نتيجة في تاريخه في الانتخابات الوطنية (57,5 بالمئة)، مما يعكس انخفاض شعبيته في البلاد.

ونقلت "فرانس برس" عن رامابوزا قوله: "حقبة جديدة تشرق على بلدنا. أيام أفضل قادمة لجنوب أفريقيا".

وأضاف: "حان الوقت بالنسبة إلينا لبناء المستقبل الذي نطمح إليه"، مشيرا إلى أن "التحديات التي نواجهها حقيقية لكنها ليست مستعصية (...) سنتصدى لها".

ومنذ وصوله إلى الحكم منذ عام، يكرر رامابوزا تأكيده أنه سيطوي صفحة عهد سلفه جاكوب زوما (2009-2018) الضالع في سلسلة من الفضائح السياسية والمالية.