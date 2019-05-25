وعادت حركة التشغيل إلى طبيعتها في مطار بالي، السبت، بعد أن تم إلغاء بعض رحلات الطيران في أعقاب اندلاع البركان الذي أدى إلى انتشار الرماد فوق جنوب الجزيرة الإندونيسية.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة آثار الكوارث إن اندلاع البركان استمر 4 دقائق و30 ثانية ونشر الحمم والصخور الملتهبة لمسافة حوالي ثلاث كيلومترات من فوهة البركان.

وشهدت 9 قرى سقوط الرماد الكثيف، لكن الوكالة قالت إنها لم ترفع مستوى التأهب للبركان، ولا تزال منطقة الإقصاء يصل نصف قطرها 4 كيلومترات حول الفوهة.

وقال المتحدث سوبوتو بورو نوغروهو، إنه لم تكن هناك ضرورة للقيام بعملية إجلاء.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم مطار بالي، إحسان الرحيم، أنه تم إلغاء 9 رحلات جوية بين بالي وأستراليا مساء أمس.

وأضاف أن 6 رحلات مؤجلة لشركتي "كانتاس" و"فيرجن" أستراليا سيتم تسييرها اليوم السبت.

وعاد بركان آغونغ لنشاطه مرة أخرى عام 2017 بعد أكثر من نصف قرن من الركود، بعد ثوران كبير في عام 1963.