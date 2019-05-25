وهذه هي المرة الأولى، التي يصف فيها مسؤول أميركي كبير التجارب الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى اليابان.

وقال بولتون: "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية"، مضيفا أن تجارب كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ شملت صواريخ باليستية قصيرة المدى وأن هذا ينتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح بولتون أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.

وأضاف "فتح ترامب الباب أمام كيم والخطوة التالية أن يمر كيم عبره".

كما حث بولتون كيم على الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وقال إن ذلك قد يساعد على استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.