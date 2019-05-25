ويبدأ شاناهان الثلاثاء المقبل جولة آسيوية من المفترض أن تقوده إلى إندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

وسيلقي في سنغافورة خطاباً حول الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادىء والهندي، خلال قمة شنغريلا الإقليمية للأمن المعروفة بـ"حوار شنغريلا" التي تنعقد كل عام في هذه المدينة-الدولة.

وأعلن معهد الدراسات الاستراتيجية على موقع المنتدى أنّ وزير الدفاع الصيني وي فنغ سيكون حاضراً في سنغافورة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في البنتاغون، "سيكون لنا لقاء على حدة مع وزير الدفاع الصيني في سنغافورة".