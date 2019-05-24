وكتبت شبكة "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني نقلا عن أعضاء في إدارة رئيسة الحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم: "تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة".

وستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة غراهام برادي رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين.

وذكرت صحيفة "تايمز" أنها ستعرض في هذه المناسبة تفاصيل رحيلها وخصوصا البرنامج الزمني لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن ماي (62 عاما) يمكن أن تبقى في منصبها 6 أسابيع إلى أن يختار المحافظون خليفة لها، وستكون بذلك في منصبها عندما يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة المتحدة من 03 إلى 05 يونيو.

ومن المرشحين الأوفر حظا لخلافتها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، زعيم الداعين إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.