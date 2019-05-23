وكانت صحيفة "تليغراف" ذكرت: "غير مسموح لأحد بالدخول أو الخروج من مقر الحكومة في داونينغ ستريت"، بينما انتشر ضباط متخصصون من شرطة لندن في الموقع.

وبعد وقت قصير، قالت الشرطة إنها فتحت طريق وايتهول في وسط العاصمة لندن بعدما اتضح أن الجسم المشبوه ليس خطيرا.

وأفاد مراسلنا أن الشرطة البريطانية مشطت المنطقة للكشف عن طبيعة الجسم المشبوه، قبل أن يشير لاحقا إلى أن طريق وايتهول أعيد فتحه أمام المارة.

وكانت الشرطة البريطانية قالت، في تغريدة: "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه. ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع".

وأشارت رويترز إلى أن الشرطة وجهت السياح "بهدوء" إلى شوارع مجاورة.