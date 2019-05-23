وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها جوناثان جي البالغ 20 عاما والمتعاطف مع كتائب حماس التي تحكم قطاع غزة.

ووجهت السلطات إلى جي، الذي يتحدر من حي باسكنغ ريدج الراقي في نيوجيرسي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، اضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقال المحامي الأميركي كريغ كاربينيتو في بيان "التهديد الذي يصدر عن متطرفين محليين عنيفين اعتنقوا التطرف بشكل ذاتي لا يزال قائما".

وأضاف "على الرغم من أن الأميركيين يعرفون أكثر تنظيم داعش ، إلا أننا نتعامل بجدية مع أولئك الذين يرغبون في مساعدة أي منظمة مصنفة إرهابية".

وفي ديسمبر، وفقا لقرار الادعاء، أرسل جي مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الافتراضي إلى شخص في غزة اعتقد أنه عضو في كتائب حماس، ثم تباهى بذلك لاحقا على تطبيق انستغرام حيث كتب "من المؤكد أنه أمر غير قانوني لكني لا أبالي".

وتحدث في فبراير عن رغبته بالانضمام إلى الجيش الأميركي "لتعلّم كيفية القتل"، وفي أبريل نشر صورا لبرج ترامب على إنستغرام وأرفقهم بنص يقول إنه يريد زرع قنبلة هناك.

وأضاف على إحدى الصور أنه يجري استطلاعا على سؤال "هل يجب أن أفجر برج ترامب؟"، مرفقا بصورة تعبيرية لقنبلة.

وأضاف قرار الادعاء أنه في وقت لاحق من الشهر بث فيديو مباشر على إنستغرام يستعرض فيه علم حماس ومسدسا، وأعرب عن رغبته بالذهاب إلى "مسيرة مؤيدة لإسرائيل" من أجل "إطلاق النار على الجميع" هناك.

وحدثت آخر محاولة اعتداء لمتطرفين في نيويورك في ديسمبر 2017 عندما حاول رجل من بنغلادش متأثر بتنظيم داعش تفجير قنبلة في نفق أسفل محطة حافلات قرب ساحة التايمز.

ولم تنفجر القنبلة التي ربطها بجسده كما خطط لها ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وهو أدين في نوفمبر الماضي وسيصدر حكم بحقه قد يصل الى السجن المؤبد في 10 سبتمبر 2019.