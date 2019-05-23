وشددت السلطات، الأربعاء، الإجراءات الأمنية في مراكز الفرز، حيث تم وضع آلات التصويت الإلكترونية في غرف منيعة في شتى أنحاء البلاد.

وكان حزب المؤتمر الهندي وأحزاب المعارضة الأخرى قد أعربوا عن ذهولهم بسبب توقعات استطلاعات الخروج في القنوات التلفزيونية السائدة بفوز كبير لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحلفاؤه.

وزعموا أن ثمة محاولة للتلاعب بالقرار لصالح حزب بهاراتيا جاناتا عن طريق استبدال آلات التصويت الإلكترونية في بعض المناطق.

وفي المقابل، رفضت لجنة الانتخابات هذه المزاعم في بيان لها الثلاثاء.

ومن المتوقع معرفة معظم النتائج يوم الخميس.