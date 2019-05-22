وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا "رويترز" و"إيبسوس"، أن الأميركيين يشعرون بقلق أكبر من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة، مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام.

وعلى الرغم من شعورهم بتهديد أمني، أوضح الاستطلاع أن قلة فقط من الأميركيين هي التي تؤيد توجيه ضربة استباقية لإيران.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان، بين 17 و20 مايو، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأميركي أولا، فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن نظيره الأميركي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لطهران "بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) عن روحاني قوله: "الوضع اليوم غير مناسب لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".