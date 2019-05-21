وقال بومبيو في تصريحات إذاعية، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، إلا أنه امتنع عن تأكيد ذلك.

وأضاف: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى "استنتاج نهائي" يمكن عرضه علنا، حول عمليات التخريب لناقلات تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية، أو استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية بطائرات مسيرة.

وتابع بومبيو: "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة، الذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".

والأسبوع الماضي، أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، أنها استهدفت "منشآت حيوية سعودية" بطائرات من دون طيار.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بتدمير إيران في حال أرادت خوض الحرب، فيما وصفه وزير الخارجية الإيراني بـ"التبجحات"، لكنه عاد وخفف من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكله إيران، قائلا إنه مستعد للتحاور مع شرط أن تبادر هي إلى طلب ذلك.

ومن المقرر أن يشارك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد، الثلاثاء، في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني.

وفي حين دعا حلفاء لترامب في الحزب الجمهوري إلى رد عسكري أميركي، قال قادة الحزب الديموقراطي إن التحركات الإيرانية هي ردود فعل متوقعة على الخطوات الأميركية.

وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة بعد أن تعهدت الإدارة الأميركية بالحد من الصادرات النفطية الإيرانية وإدراجها الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.