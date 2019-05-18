وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته، الخميس، ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط "تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأميركية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات".