وشاهد رجل الجثة أثناء سيره بمنطقة جليدية قرب بلدة بوتريليوس بإقليم ميندوزا في جبال الأنديز.

وقال رجل إنقاذ لـ"رويترز"، الجمعة، إن السلطات تستخدم اختبار الحمض النووي للتأكد من هوية الجثة.

وقال أليخاندرو ألونسو، نائب مفوض الشرطة أحد أفراد دورية إنقاذ بشرطة ميندوزا شاركت في انتشال الجثة: "زلت قدمه أو سقط في مرحلة ما أو دفعته رياح وسقط في النهر الجليدي".

وأضاف أن صاحب الجثة كان يحمل حقيبة على ظهره بها وثائق، لكن لا يمكنه كشف معلومات أكثر، لأن عملية التأكد من هوية هذا الشخص تباشرها شرطة الأدلة الجنائية مستخدمة عينات من الحمض النووي من أفراد أسرته.

وقال ألونسو: "كان يرتدي ملابس تسلق الجبال ونوع من المعدات الإسبانية، وكانت الملابس التي يرتديها تتماشى مع تلك الفترة. وكانت الجثة داخل النهر الجليدي منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تم اكتشاف الجثة في منطقة بعيدة عن الطرق المعتادة التي يسلكها متسلقو الجبال، الذين يجتذبهم الجمال الطبيعي للمنطقة الواقعة عند سفح الأنديز.