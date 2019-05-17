وأحدثت الطائرة، التي سقطت عند الساعة الرابعة عصرا تقريبا بالتوقيت المحلي، الخميس، ثقبا كبيرا في سقف المبنى التجاري الذي يقع على مقربة من قاعدة "مارتش" العسكرية التي أقلعت منها، حسبما تظهر مقاطع فيديو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة، وبث سكان من المنطقة تسجيلا مصورا للمظلة التي حملته، وكذلك لأجزاء من الطائرة بعد ارتطامها بالمبنى.

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في القاعدة العسكرية، تيموثي هوليداي، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن الحادث أدى إلى اشتعال حريق، مضيفا أن الحريق "لم يكن كبيرا".

وأوضح هوليداي أن الطيار أبلغ عن مشكلات في أجزاء هيدروليكية بالمقاتلة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى القاعدة.

وأضاف هوليداي أن 3 أشخاص كانوا على الأرض أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا في المكان، فيما قال مسؤول محلي إنه تم نقل ما مجموعه 12 شخصا، بمن فيهم الطيار، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح مسؤول الإطفاء أن السلطات وضعت سياجا حول موقع سقوط الطائرة، بينما أمّنت الذخيرة الحية التي كانت تحملها.