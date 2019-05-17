وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة لوس أنجليس تايمز بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيرا".

ونقلت وكالة رويترز عن محطة تلفزيون كاب سي المحلية إن الطيار قفز من الطائرة قبل تحطمها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أضرار أو إصابات.