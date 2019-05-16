وأضاف ترامب في خطاب: "خطتنا تشمل تحديثا شاملا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة. إنها تعاني من خلل تام"، مشيرا إلى أن إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود، وتقليل عدد طلبات اللجوء.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى تطبيق مشروع يزيد حصة أصحاب المهارات العالية بنحو 5 أضعاف، ويفرض الإلمام باللغة الإنجليزية والقواعد المدنية الأميركية، شرطا لقبول طلبات المهاجرين.

واستطرد قائلا: "التغيير الأكبر الذي نقوم به هو زيادة نسبة المهاجرين أصحاب المهارات العالية من 12 في المئة إلى 57 في المئة، ونود حتى أن نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نمضي أبعد من ذلك"، معتبرا أن هذا الأمر "سيجعلنا على قدم المساواة مع البلدان الأخرى وسيجعلنا منافسين عالميا".

وتابع: "نعتز بالباب المفتوح الذي نريده لبلدنا، لكن نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين يجب أن تأتي من خلال الجدارة والمهارة".

وأوضح ترامب أنه سيكون مطلوبا من المهاجرين "تعلم اللغة الإنجليزية واجتياز امتحان في التربية المدنية قبل قبول طلباتهم".