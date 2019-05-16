وطرح الأعضاء، الأربعاء، مشروع قرار يحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تجنب أي علاقة عسكرية مع روسيا يمكن أن تهدد شراكة الولايات المتحدة وتركيا، ودور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وقال الديمقراطي إيليوت إنجيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "التودد (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتن غير مقبول"‭.

‬‬ويحث المسؤولون الأميركيون تركيا على إلغاء صفقة "إس-400" وإلا فإنها ستخاطر بوضعها كمشتر لمقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

ويقولون إن خطط تركيا لشراء "إس-400" ستهدد سلامة تلك المقاتلات ويريدون من أنقرة شراء منظومة أميركية للدفاع الصاروخي، بدلا من المنظومة الروسية.

واستخدم أعضاء بالكونغرس وسائل عدة لإقناع تركيا بإلغاء الصفقة، بما في ذلك تقديم تشريع يحظر على الحكومة إنفاق أي أموال لتسليم مقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا.