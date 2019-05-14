واصطدمت طائرتان سياحيتان تحملان عددا محدودا من الركاب، في الجو، فوق مدينة كيتشيكان بولاية آلاسكا، شمال غرب الولايات المتحدة.

وكانت الطائرة الأولى عائدة من منطقة آلاسكا ميستي فيوردز السياحية، محملة بعشرة ركاب وطيار، حين اصطدمت بطائرة سياحية أخرى محملة بأربعة أشخاص، وفقا لموقع "سي أن أن".



ونجا 9 ركاب من الطائرة الأولى التابعة لطيران "تاكوان"، مع فقدان الراكب العاشر، الذي لم يعلن عن العثور عليه حتى الآن، بينما لقي جميع من على متن الطائرة الثانية حتفهم.

وأكدت شركة "رويال برنسيس" السياحية، المسؤولة عن إحدى الرحلات، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم جراء الحادث، فيما لم يتم العثور على شخص سادس.

وقال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة، جيري كيفر: "لا نتوقع أن نعثر على أي ناجين في هذه اللحظة"، في إشارة إلى ترجيح احتمالية وفاة الشخص المفقود.



وتم إنقاذ الناجين بقوارب سياحية تابعة لإحدى الشركات السياحية في ألاسكا، التي أخرجتهم من المياه إلى السواحل.

ولم تكشف حتى الآن تفاصيل وأسباب حادث التصادم الذي وقع ظهر الاثنين جنوب ولاية ألاسكا، قرب الحدود الكندية.