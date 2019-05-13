وانفجرت سيارتان ملغومتان في مدينة الريحانية الحدودية في إقليم هاتاي يوم 11 مايو 2013. وفي ذلك الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ الانفجار المزدوج. ونفت سوريا أي دور لها.

وقالت وكالة الأناضول إن المحكمة حكمت على يوسف نازك (34 عاما) وهو مواطن تركي بالسجن المؤبد بلا عفو عن أي جزء من العقوبة بتهمة تقويض وحدة الدولة وأصدرت ضده 52 حكما مماثلا بواقع حكم عن كل قتيل في التفجيرين.

ومضت الوكالة تقول إن المحكمة عاقبت نازك أيضا بالسجن 5306 سنوات و6 أشهر عن جرائم أخرى مختلفة شملت الشروع في قتل 130 شخصا والإنتماء لمنظمة إرهابية مسلحة والاحتفاظ بمتفجرات غير مصرح بحيازتها بقصد استخدامها في نشاطات منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمني تركي في سبتمبر إن أفراد وكالة المخابرات التركية اعتقلوا نازك في سوريا بمنطقة اللاذقية الخاضعة لسيطرة دمشق.

وصدرت بالفعل أحكام بالسجن على 22 آخرين خلال العام الماضي لصلتهم بالتفجير المزدوج.

ويقيم آلاف اللاجئين السوريين في ريحانلي. وبعد سلسلة تفجيرات في المنطقة شددت تركيا إجرات تأمين الحدود مع سوريا التي تمتد 900 كيلومتر.

وتركيا من أكبر داعمي المعارضة المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية السورية خلال سنوات الصراع الـ8. وتستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.