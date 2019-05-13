ونقل الموقع عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قوله إن "مواطنة إيرانية مكلفة قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنجليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (بريتش كاونسل) كانت تتعاون مع وكالات تجسس بريطانية".

وأكد إسماعيلي أن المشتبه بها "أدلت باعتراف صريح"، وحكم عليها مؤخرا "بالسجن 10 سنوات"، وأضاف أنها كانت مكلفة مشاريع ثقافية "للاختراق"، وأوقفتها "قبل عام" وكالات الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأوضح أنها "طالبة إيرانية أرادت العيش والدراسة في بريطانيا، وبعد توظيفها في المجلس البريطاني سافرت عدة مرات إلى إيران بأسماء مستعارة، وأسست علاقات مع مجموعات فنية ومسرحية".

وفي مايو 2018، أشار المجلس البريطاني إلى توقيف إحدى العاملات به في إيران لدى زيارتها لعائلتها، وهي الطالبة آراس أميري المقيمة في المملكة المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، سجن العديد من المواطنين البريطانيين الإيرانيين في إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وأشهر الحالات قضية نازانين زغاري راتكليف، الموظفة في مؤسسة "تومسون رويترز" التي أوقفت في 2016 وحكم عليها بالسجن 5 سنوات، لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام الإيراني في 2009، وهو ما تنفيه.

والمجلس البريطاني هو شبكة مؤسسات ثقافية بريطانية موجودة في 107 دول، لكنه غير ممثل في إيران.