وبالتالي ألغى بومبيو زيارته لموسكو التي كانت مقررة الاثنين، غير أنه سيتوجه إلى سوتشي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الثلاثاء، بحسب ما أكد المصدر نفسه.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد الاجتماعات التي يشملها جدول أعمال بومبيو.

واكتفت الوزارة بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" أرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، مما يفاقم الضغوط على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، أنه ردا على التهديدات المفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون"، التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات، إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوي في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وتم إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات "بي 52" إلى الخليج في وقت أكدت واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.

وكان جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، قد أشار إلى أن الهدف من عملية نشر القوات توجيه تحذير "واضح ولا لبس فيه" لإيران من أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها في المنطقة.

وفي الثامن من مايو، هددت إيران بتعليق تنفيذ تعهدات في الاتفاق النووي في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال 60 يوما، لتخفيف آثار العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.