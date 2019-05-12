وأشار أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أوبنيوم لحساب صحيفة أوبزرفر إلى حصول حزب فراج على 34 في المئة من الأصوات قبل الانتخابات التي تجري في 23 مايو، والتي تجرى بسبب إخفاق بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي مثلما كان متوقعا في مارس.

وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب العمال على 21 في المئة في المركز الثاني في حين تراجع حزب المحافظين إلى المركز الرابع بحصوله على 11 في المئة. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المساند للاتحاد الأوروبي على 12 في المئة.

وكان فراج يرأس سابقا حزب استقلال المملكة المتحدة الذي ينسب إليه فضل فرض الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي وقد أسس حزبه الجديد في أبريل مهددا بمحاربة الزعماء السياسيين لبريطانيا والذين اتهمهم بخيانة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.