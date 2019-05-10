وغرد صباح الجمعة بين رسالتين بشأن المفاوضات التجارية مع الصين "في رأيي سيكون المرشح الديمقراطي إما جو الشرير وإما بيرني المجنون".

وقال: "يختفي الآخرون بسرعة البرق!" مشيرا إلى نحو 20 مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ومنذ أسابيع يضاعف ترامب هجماته على بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما ما يدل على أنه يعتبره خصما حقيقيا.

وفي نهاية أبريل قال لقناة "فوكس نيوز"، "أعرفه منذ زمن بعيد. إنه رجل ضعيف".

وأضاف "لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الصيني شي جينبينغ، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. أنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء صراحة".

وتعرض بايدن مؤخرا لانتقادات على مواقف متطفلة وتصرفات غير لائقة حيال نساء. وأكد أنه لم يقصد إحراج أي شخص عمدا.